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Марта Бондаренко, редактор ленты

Смертельное ДТП: в Киевской области водитель Dodge влетел в дерево

Смертельное ДТП: в Киевской области водитель Dodge влетел в дерево

В Броварском районе Киевской области ночью произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, водитель Dodge не справился с управлением, съехал в кювет, где машина столкнулась с деревом. Автомобиль загорелся, водитель погиб.

Всего за сутки в Киевской области произошло 23 ДТП. 35 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии.

25 апреля под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего есть пострадавшие, среди которых — дети.

Фото: Андрей Небытов

ДТП, Киевская область
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