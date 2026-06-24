Ніч з 23 на 24 липня вважається особливою. Саме в цей час українці відзначають свято Івана Купала, яке зберегло стародавні обряди очищення вогнем та водою. Це ніч пошуків цвіту папороті, ворожінь, стрибків через багаття й віри в силу природи.

У 2026 році ми знову святкуємо Купальську ніч і ділимося теплими словами з близькими. Факти ICTV зібрали найкращі привітання до свята Івана Купала в картинках, віршах і прозі.

Івана Купала 2026 – привітання в картинках

Листівки до Івана Купала – один зі способів передати настрій свята: світлий, магічний і теплий. Обирайте привітання з Івана Купала в картинках та надсилайте рідним і друзям.

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Івана Купала 2026 – привітання у віршах

У ніч купальську тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

***

На Івана, на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

***

Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе принесе!

***

Зі святом Івана Купала вітаємо,

Всього найкращого щиро бажаємо!

Радійте та відпочивайте,

Про друзів-рідних памʼятайте!

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш, то не злися,

Співай, гуляй і веселися!

Івана Купала 2026 – привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай полум’я очистить думки, вода змиє сум, а магія ночі подарує натхнення. Бажаю любові, гармонії з природою й справжнього дива, якого так давно чекаєш. Хай кожна мрія має свій шлях до здійснення!

***

Нехай у цю ніч усе погане залишиться позаду, а вперед веде лише світло – від зірок, від багаття, від любові. Бажаю душевного тепла, краси життя й віри в себе! З Купалою!

***

Зі святом Івана Купала! Нехай ніч вогню й води подарує оновлення, мир у серці й нові мрії. Бажаю знайти свій цвіт папороті – символ щастя, любові та сили. І нехай ця знахідка змінить життя на краще!

***

Купальська ніч – це час загадати бажання, відпустити страхи та відчути зв’язок із чимось вічним. Бажаю гармонії, радості, щирих зустрічей і любові, яка не згасає!

***

Івана Купала – свято єднання з природою, собою і близькими. Нехай ця ніч буде легкою, як вінок на воді, і теплою, як обійми під зорями. Бажаю тобі радості, віри в краще й теплих змін у житті!

***

У ніч Івана Купала все можливо — варто лише вірити. Бажаю тобі знайти свій внутрішній спокій, відчути силу стихій і силу серця. Нехай на твоєму шляху буде більше тепла, ніж тривог, і більше надії, ніж сумнівів!

***

Зі святом Купала! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для дива, вогню пристрасті й чистоти води. Хай ця ніч надихне на нові мрії, додасть сил і подарує гармонію з собою та світом!

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