Івана Купала 2026: привітання, що додадуть магії у життя
Ніч з 23 на 24 липня вважається особливою. Саме в цей час українці відзначають свято Івана Купала, яке зберегло стародавні обряди очищення вогнем та водою. Це ніч пошуків цвіту папороті, ворожінь, стрибків через багаття й віри в силу природи.
У 2026 році ми знову святкуємо Купальську ніч і ділимося теплими словами з близькими. Факти ICTV зібрали найкращі привітання до свята Івана Купала в картинках, віршах і прозі.
Івана Купала 2026 – привітання в картинках
Листівки до Івана Купала – один зі способів передати настрій свята: світлий, магічний і теплий. Обирайте привітання з Івана Купала в картинках та надсилайте рідним і друзям.
Івана Купала 2026 – привітання у віршах
У ніч купальську тиху
Запалимо вогонь
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
***
На Івана, на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
***
Із голови вінок хутчіш знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе принесе!
***
Зі святом Івана Купала вітаємо,
Всього найкращого щиро бажаємо!
Радійте та відпочивайте,
Про друзів-рідних памʼятайте!
***
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш, то не злися,
Співай, гуляй і веселися!
Івана Купала 2026 – привітання у прозі
Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай полум’я очистить думки, вода змиє сум, а магія ночі подарує натхнення. Бажаю любові, гармонії з природою й справжнього дива, якого так давно чекаєш. Хай кожна мрія має свій шлях до здійснення!
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Нехай у цю ніч усе погане залишиться позаду, а вперед веде лише світло – від зірок, від багаття, від любові. Бажаю душевного тепла, краси життя й віри в себе! З Купалою!
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Зі святом Івана Купала! Нехай ніч вогню й води подарує оновлення, мир у серці й нові мрії. Бажаю знайти свій цвіт папороті – символ щастя, любові та сили. І нехай ця знахідка змінить життя на краще!
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Купальська ніч – це час загадати бажання, відпустити страхи та відчути зв’язок із чимось вічним. Бажаю гармонії, радості, щирих зустрічей і любові, яка не згасає!
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Івана Купала – свято єднання з природою, собою і близькими. Нехай ця ніч буде легкою, як вінок на воді, і теплою, як обійми під зорями. Бажаю тобі радості, віри в краще й теплих змін у житті!
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У ніч Івана Купала все можливо — варто лише вірити. Бажаю тобі знайти свій внутрішній спокій, відчути силу стихій і силу серця. Нехай на твоєму шляху буде більше тепла, ніж тривог, і більше надії, ніж сумнівів!
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Зі святом Купала! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для дива, вогню пристрасті й чистоти води. Хай ця ніч надихне на нові мрії, додасть сил і подарує гармонію з собою та світом!