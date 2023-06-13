У Кривому Розі під час тривоги прогриміли вибухи
Прогриміли вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області під час масштабної повітряної тривоги в Україні.
– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Повідомляється, що у повітряному просторі України літають крилаті ракети та ударні дрони-камікадзе.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова