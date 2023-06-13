У Кривому Розі під час тривоги прогриміли вибухи

Прогриміли вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Повідомляється, що у повітряному просторі України літають крилаті ракети та ударні дрони-камікадзе.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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