За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка

На Закарпатті затримали чоловіка, який пробував вивезти однорічне немовля до Словаччини та продати за $25 тис.

Житель Закарпаття підшукував в Україні батьків і переконував їх продати своїх малюків. Дітей нібито мали усиновити в одній із країн Євросоюзу. Обирав крихіток, яким лише 1-2 роки.

Чоловіка затримали у пункті пропуску Малі Селменці на кордоні зі Словаччиною. Він намагався переправити до цієї країни однорічного хлопчика. Разом із ними була й мати дитини.

– Затриманий працював в освітніх закладах і має досвід спілкування з батьками малюків. Він знаходив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни, – зазначили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Підозрюваний видавав незаконний бізнес за шанс швидкої матеріальної наживи. Він знайшов жінку із Житомира, якій за продаж її однорічного сина обіцяв $5 тис. Зловмисник навіть дав їй аванс – $1 тис.

Продавши дитину за кордоном, він мав заробити $25 тис.

Чоловік діяв зі спільниками, бо мав перевезти маму з дитям через кордон та передати їх там іншим людям.

Слідство встановить усіх осіб, причетних до цієї торгівлі дітьми.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення кінцевої мети вивезення дітей за кордон та усіх деталей.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України).

Напередодні закарпатський журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні поінформовані джерела, стверджував, що затриманий вивозив немовлят до країн Євросоюзу, щоб там начебто продати їх на органи. Мовляв, він встиг вже перевезти і продати на трансплантацію щонайменше трьох українських малюків.

Однак місцева прокуратура та поліція цю шокуючу інформацію поки що не підтверджують.

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ, Закарпатська обласна прокуратура

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