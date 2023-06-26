Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Ексклюзив
Йод пити не треба, це не другий Чорнобиль: що буде у разі підриву Запорізької АЕС
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
Надзвичайні події
Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV
Юлія Соколова, редакторка стрічки

За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка

На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми
На Закарпатті викрили торгівлю дітьми

На Закарпатті затримали чоловіка, який пробував вивезти однорічне немовля до Словаччини та продати за $25 тис.

Житель Закарпаття підшукував в Україні батьків і переконував їх продати своїх малюків. Дітей нібито мали усиновити в одній із країн Євросоюзу. Обирав крихіток, яким лише 1-2 роки.

Чоловіка затримали у пункті пропуску Малі Селменці на кордоні зі Словаччиною. Він намагався переправити до цієї країни однорічного хлопчика. Разом із ними була й мати дитини.

– Затриманий працював в освітніх закладах і має досвід спілкування з батьками малюків. Він знаходив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни, – зазначили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Підозрюваний видавав незаконний бізнес за шанс швидкої матеріальної наживи. Він знайшов жінку із Житомира, якій за продаж її однорічного сина обіцяв $5 тис. Зловмисник навіть дав їй аванс – $1 тис.

Продавши дитину за кордоном, він мав заробити $25 тис.

Чоловік діяв зі спільниками, бо мав перевезти маму з дитям через кордон та передати їх там іншим людям.

Слідство встановить усіх осіб, причетних до цієї торгівлі дітьми.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення кінцевої мети вивезення дітей за кордон та усіх деталей.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України).

Напередодні закарпатський журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні поінформовані джерела, стверджував, що затриманий вивозив немовлят до країн Євросоюзу, щоб там начебто продати їх на органи. Мовляв, він встиг вже перевезти і продати на трансплантацію щонайменше трьох українських малюків.

Однак місцева прокуратура та поліція цю шокуючу інформацію поки що не підтверджують.

Читайте також
11-місячний хлопчик став зайвим: на Волині жінка продала дитину подруги за $30 тис.
Суд

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ, Закарпатська обласна прокуратура

Європейський Союз, Закарпаття, Словаччина, торгівля людьми
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Після тижнів блокування: Угорщина може зняти вето з виділення €500 млн на зброю для України
Угорщина
Для підтримки ЗСУ: посли ЄС погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 млн на рік
Снаряди, боєприпаси
Поліграф для суддів, прокурорів і адвокатів: в Україні хочуть посилити відповідальність за корупцію
Володимир Зеленський
Євросоюз затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ: перелік нових обмежень
Санкції проти РФ
Російської не існує: Стефанішина про рекомендації ЄС щодо забезпечення прав нацменшин
Ольга Стефанішина
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (26.06.2023)
За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (26.06.2023)
За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (26.06.2023)
За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (26.06.2023)
За $25 тисяч: мешканець Закарпаття намагався продати до ЄС однорічного малюка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь