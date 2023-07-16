Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі

Валерій Залужний

Нібито масована атака безпілотників на Севастополь уранці 16 липня цілком може бути реакцією російських окупантів на потужні заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про звільнення Криму.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосила: окупанти дуже реагують на інформаційні повідомлення.

До того ж в умовах гібридної війни росіяни часто створюють бойову картинку, коли не можуть виправдати свої дії або, навпаки, прагнуть переконати населення тимчасово окупованих територій, що максимально працюють над забезпеченням їхньої безпеки.

– Тобто, побачивши потужні заяви головнокомандувача (Валерія Залужного, – Ред.), окупанти цілком здатні забезпечити такі провокації, – говорить керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що днями в інтерв’ю Washington Post головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив: щойно Україна отримає всі необхідні засоби, ЗСУ звільнять Крим.

Головнокомандувач запевнив, що йому чхати на реакцію будь-кого – у звільненні Криму його ніхто не зупинить.

А вже під ранок 16 липня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про “масовану атаку безпілотників”.

Про “збиття” БпЛА над Чорним морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави окупаційний губернатор звітував до обіду.

Як стверджує Развожаєв, сили протиповітряної оборони та флот РФ загалом збили два безпілотники, ще шість придушили силами радіоелектронної боротьби.

Також буцімто два надводні безпілотники були знищені на зовнішньому рейді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Анексія Криму, Безпілотники, Війна в Україні, Валерій Залужний, Крим, Російська агресія, РФ, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Маляр: ворог посилює наступ на Куп’янському напрямку, там ідуть запеклі бої
ЗСУ
ЗСУ отримали менше 15% запитуваного у партнерів обладнання для розмінування – WP
Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі
Три тижні після заколоту Пригожина: чи вирішили в Кремлі долю ПВК Вагнера
Москва під час бунту ПВК Вагнера
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
ПВК Вагнер
Треба встигнути провести контрнаступ до того, як РФ проведе масову мобілізацію – аналітик
ЗСУ, українська армія
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь