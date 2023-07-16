Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі

Нібито масована атака безпілотників на Севастополь уранці 16 липня цілком може бути реакцією російських окупантів на потужні заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про звільнення Криму.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосила: окупанти дуже реагують на інформаційні повідомлення.

До того ж в умовах гібридної війни росіяни часто створюють бойову картинку, коли не можуть виправдати свої дії або, навпаки, прагнуть переконати населення тимчасово окупованих територій, що максимально працюють над забезпеченням їхньої безпеки.

– Тобто, побачивши потужні заяви головнокомандувача (Валерія Залужного, – Ред.), окупанти цілком здатні забезпечити такі провокації, – говорить керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що днями в інтерв’ю Washington Post головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив: щойно Україна отримає всі необхідні засоби, ЗСУ звільнять Крим.

Головнокомандувач запевнив, що йому чхати на реакцію будь-кого – у звільненні Криму його ніхто не зупинить.

А вже під ранок 16 липня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про “масовану атаку безпілотників”.

Про “збиття” БпЛА над Чорним морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави окупаційний губернатор звітував до обіду.

Як стверджує Развожаєв, сили протиповітряної оборони та флот РФ загалом збили два безпілотники, ще шість придушили силами радіоелектронної боротьби.

Також буцімто два надводні безпілотники були знищені на зовнішньому рейді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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