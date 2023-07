Атаки РФ на українські порти ставлять під загрозу безпеку в Чорному морі – президент Румунії

Удари військ РФ по українських портах в Одеській області створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті президент Румунії Клаус Йоганніс, відреагувавши на останню атаку військ РФ по портовій інфраструктурі Дунаю.

Він засудив черговий воєнний злочин російських окупантів. Політик звернув увагу, що атака відбулася “дуже близько” до державного кордону Румунії.

Він нагадав, що такі атаки також впливають на подальший транзит зерна з України, а отже, – на продовольчу безпеку в усьому світі.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian???????? civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania????????. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023