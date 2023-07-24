Атаки РФ на українські порти ставлять під загрозу безпеку в Чорному морі – президент Румунії

Удари військ РФ по українських портах в Одеській області створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті президент Румунії Клаус Йоганніс, відреагувавши на останню атаку військ РФ по портовій інфраструктурі Дунаю.

Він засудив черговий воєнний злочин російських окупантів. Політик звернув увагу, що атака відбулася “дуже близько” до державного кордону Румунії.

– Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, – наголосив Йоганніс.

Він нагадав, що такі атаки також впливають на подальший транзит зерна з України, а отже, – на продовольчу безпеку в усьому світі.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian???????? civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania????????. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

Що відомо про атаку РФ

За даними оперативного командування Південь, у ніч на 24 липня протягом майже чотирьох годин війська РФ атакували дронами-камікадзе Shahed-136 портову інфраструктуру Дунаю.

Силам ППО вдалося знищити три дрони. Та є й влучання, внаслідок яких зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів.

Внаслідок нічної атаки постраждали семеро працівників порту. Один із травмованих – у важкому стані в реанімації.

В ОК Південь не озвучували, куди саме били окупанти. Однак ЗМІ повідомляють, що під ударом опинився порт Рені.

Як інформує видання Forbes Україна з посиланням на джерела на ринку перевезень, “на порт Рені прийшлося близько 15 ударів”, пошкоджено обʼєкти портового оператора Maersk.

Голова Ренійської громади Ігор Плєхов повідомив у коментрі ЗМІ, що руйнувань зазнали три склади із зерном. Були локальні займання, які оперативно ліквідовані.

Джерело: Одеса-Рені

Джерело : Forbes Україна

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