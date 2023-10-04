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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві доглядальник вбив пенсіонера, сховав тіло у ванній та жив з ним кілька днів

вбивство пенсіонера

У Києві чоловік вбив пенсіонера та сховав його тіло у ванній кімнаті. Сусіди викликали поліцію, коли зловмисник, перебуваючи в неадекватному стані, викидав речі з вікна. 

Інцидент стався на вулиці Почайнинській. Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що підозрюваний понад 10 років доглядав за підопічним, отримуючи кошти від його родичів, які живуть за кордоном. 

Поспілкувавшись з порушником, слідчі виявили, що той перебуває в неадекватному стані, ймовірно, під дією алкоголю чи наркотичних речовин, а під час огляду квартири було виявлено тіло власника у ванній, закидане речами.

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– Ми встановили, що фігурант останні десять років проживав у цій квартирі разом із 71-річним чоловіком та доглядав за ним. За це він отримував кошти від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався його пенсією. Проте останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами, – розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі.

Після скоєного чоловік ще декілька днів жив із тілом загиблого та вживав спиртні напої. 

вбивство пенсіонера

Фото: Поліція Києва

вбивство пенсіонера

Фото: Поліція Києва

За даними судово-медичної експертизи, смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії.

34-річного зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). 

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема й судово-психіатрична, для визначення осудності підозрюваного. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Вбивство, Київ, Поліція
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