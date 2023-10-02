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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина

Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина
Фото: Depositphotos

У Київській області чоловік у стані ревнощів вирішив помститися дружині та вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

– Розслідуванням встановлено, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина, – повідомляє Київська обласна прокуратура.

Відомо, що вночі, 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Діти намагалися втекти від батька, проте залишити будинок їм не вдалося, бо підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей.

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– У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців, – інформує прокуратура.

Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням прокуратури обвинувачений до вироку суду перебуватиме під вартою.

Вбивство, Київська область
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