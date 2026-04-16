Робота ресторанів McDonald’s в Україні від початку повномасштабної війни підпорядкована суворим правилам безпеки. У цієї мережі є чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги, який є обов’язковим для всіх закладів.

Чи працює McDonald's під час тривоги

Під час оголошення повітряної тривоги всі ресторани McDonald’s припиняють роботу. Обслуговування клієнтів зупиняється незалежно від формату закладу. Це стосується і залів, і замовлення на виніс, і доставки.

Таке рішення є централізованим і не залежить від конкретного міста чи ситуації біля окремого ресторану. Основна причина зупинки — це безпека працівників і відвідувачів.

Що треба знати про роботу McDonald's під час тривоги

Після сигналу тривоги персонал діє за внутрішнім протоколом. Упродовж кількох хвилин робота кухні та кас припиняється, нові замовлення не приймаються.

Працівники повідомляють відвідувачам про необхідність залишити приміщення та допомагають зорієнтуватися, куди саме потрібно пройти. Повна евакуація ресторану зазвичай потребує до п’яти хвилин.

Після цього працівники разом із клієнтами переходять до найближчого укриття. У компанії передбачено базові умови для перебування персоналу в таких місцях — зокрема, йдеться про необхідні речі для очікування завершення тривоги. Мова йде про ковдри та термоси з гарячими напоями для працівників ресторану.

Якщо тривога починається під час обслуговування, заклад може завершити видачу вже готових замовлень, але лише за умови, що це не створює ризиків. Водночас нові замовлення одразу припиняють приймати.

Доставка в цей період також не працює, а відвідувачів просять не залишатися в приміщенні, а прямувати до укриття.

Як працює МакДональдс під час тривоги: коли відновлюється робота після відбою

Після сигналу про відбій повітряної тривоги ресторани не відкриваються миттєво. Закладу потрібен час, щоб повернутися до звичного режиму. Зазвичай біля входу розміщують оголошення про точний час відновлення роботи після відбою. На це йде близько години.

За цей період персонал повертається з укриття, запускає обладнання, відновлює роботу кухні та перевіряє всі процеси. Лише після цього ресторан знову починає приймати замовлення.

Якщо сигнал про відбій повітряної тривоги надходить менш ніж за годину до завершення роботи, ресторан у цей день уже не відкривається. Крім того, заклади не функціонують під час відключень електроенергії та відновлюють роботу приблизно через годину після відновлення електропостачання.

Отже, McDonald’s в Україні під час повітряної тривоги повністю припиняє роботу та організовує евакуацію людей до укриттів. Відновлення роботи відбувається не одразу після відбою, а лише після підготовки закладу, що потребує певного часу. Такий підхід дозволяє подбати про безпеку як працівників, так і відвідувачів.

Фото: McDonald’s

Пов'язані теми:

