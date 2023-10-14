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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон та прилеглі населені пункти під ворожим обстрілом: що відомо

вибух дим
Фото: Getty Images

Місцеві жителі повідомляють, що передмістя Херсона та прилеглі населені пункти під ворожим обстрілом.

Російські військові ведуть обстріл із тимчасово окупованого Лівобережжя.

Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Інженерного та мінометний обстріл Херсона. У Херсоні минулої доби дві людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім пораненим надана медична допомога.

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Зауважимо, що окупанти не дають спокою жителям Херсону взагалі – обстрілюють місто щодня. Так, вчора ввечері російські військові атакували Корабельний район.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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