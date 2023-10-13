Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Севастополі вибухнув корабель

Севастополь
Фото: Pixabay

Орієнтовно о 10:30 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув корабель.

Про це повідомляють місцеві спільноти.

Зараз дивляться

За свідченнями очевидців, у центрі міста було чути глухий вибух, а в автомобілях спрацювали сигналізації.

Перші версії

За попередньою інформацією, у Севастополі вибухнув і димить малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

Це судно є носієм ракет типу Калібр.

Реакція окупантів

Окупаційна влада факт, що сталась надзвичайна ситуація, заперечує.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, посилаючись на дані від Чорноморського флоту РФ, переконує, що гучні звуки в районі Північного молу – це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення.

Також, переконує Развожаєв, тривають навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря.

Джерело: Крымский ветер

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
У Севастополі вибухнув корабель
Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта
У Севастополі вибухнув корабель
Тритижнева пауза в ракетних атаках РФ на Україну: британська розвідка назвала причину
ППО, ракета, ракети
Країни G7 заморозили $280 млрд активів РФ і триматимуть їх, доки Україна не отримає компенсації
У Севастополі вибухнув корабель
Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт
У Севастополі вибухнув корабель

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
У Севастополі вибухнув корабель
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
У Севастополі вибухнув корабель
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
У Севастополі вибухнув корабель
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
У Севастополі вибухнув корабель
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь