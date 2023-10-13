У Севастополі вибухнув корабель

Орієнтовно о 10:30 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув корабель.

Про це повідомляють місцеві спільноти.

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За свідченнями очевидців, у центрі міста було чути глухий вибух, а в автомобілях спрацювали сигналізації.

Перші версії

За попередньою інформацією, у Севастополі вибухнув і димить малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

Це судно є носієм ракет типу Калібр.

Реакція окупантів

Окупаційна влада факт, що сталась надзвичайна ситуація, заперечує.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, посилаючись на дані від Чорноморського флоту РФ, переконує, що гучні звуки в районі Північного молу – це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення.

Також, переконує Развожаєв, тривають навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря.

Джерело: Крымский ветер

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