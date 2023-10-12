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Пошкодження російського корабля Павел Державин підтвердили у ВМС України

Пошкодження російського корабля Павел Державин підтвердили у ВМС України
Фото: Факти ICTV

Великий патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин справді дістав пошкодження 11 жовтня поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму, повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

– Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель цей дістав пошкодження… Можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російський окупантам саме час покинути український Севастополь, – наголосив він.

Плетенчук сказав, що не може розповісти про обставини цього інциденту, але такий факт є.

Зараз дивляться

Напередодні, 11 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація про нібито підрив у Севастополі російського великого патрульного корабля Павел Державин.

За даними джерел, корабель підірвався на російській міні.

У Росії кораблів такого типу всього чотири – Василий Биков, Дмитрий Рогачов, Павел Державин і Сергей Котов.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ВМС України, Кораблі, Крим, Чорноморський флот РФ
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