Пошкодження російського корабля Павел Державин підтвердили у ВМС України
Великий патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин справді дістав пошкодження 11 жовтня поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму, повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
– Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель цей дістав пошкодження… Можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російський окупантам саме час покинути український Севастополь, – наголосив він.
Плетенчук сказав, що не може розповісти про обставини цього інциденту, але такий факт є.
Напередодні, 11 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація про нібито підрив у Севастополі російського великого патрульного корабля Павел Державин.
За даними джерел, корабель підірвався на російській міні.
У Росії кораблів такого типу всього чотири – Василий Биков, Дмитрий Рогачов, Павел Державин і Сергей Котов.
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