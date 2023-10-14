Височенний стовп вогню: під Донецьком палає газопровід

Під тимчасово окупованим Донецьком здійнявся стовп вогню.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, пожежа сталась на південь від Донецька – чи то в Іловайську, чи то в селищі Кутейникове.

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На відео, яке оприлюднили в соцмережах, можна побачити, що стовп вогню постійно підсилюється, що схоже на прорив якогось трубопроводу, що транспортував легкозаймисті речовини, наприклад, газопроводу.

Про газопровід пишуть і деякі користувачі соцмереж, які називаються місцевими жителями.

Втім наразі неможливо однозначно стверджувати, що саме стало причиною пожежі.

Де знаходиться Іловайськ та Кутейникове

Місто Іловайськ знаходиться за 20 км від Донецька по прямій, коли ж селище Кутейникове Донецької області – за 30 км від обласного центру.

Ані українська влада чи військові, ані кремлівські гауляйтери, що тимчасово керують на цих територіях, не коментували інформацію про пожежу.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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