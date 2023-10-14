Высоченный столб огня: под Донецком пылает газопровод

Под временно оккупированным Донецком поднялся столб огня.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, пожар произошел к югу от Донецка — то ли в Иловайске, то ли в поселке Кутейниково.

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На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно увидеть, что столб огня постоянно усиливается, что похоже на прорыв какого-то трубопровода, транспортирующего легковоспламеняющиеся вещества, например, газопровода.

О газопроводе пишут и некоторые пользователи соцсетей, которые называются местными жителями.

Впрочем, пока невозможно однозначно утверждать, что именно стало причиной пожара.

Где находится Иловайск и Кутейниково

Город Иловайск находится в 20 км от Донецка по прямой, когда же поселок Кутейниково Донецкой области — в 30 км от областного центра.

Ни украинская власть или военные, ни кремлевские гауляйтеры, временно управляющие на этих территориях, не комментировали информацию о пожаре.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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