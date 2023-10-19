Вибухи у Кривому Розі, на Миколаївщині та Херсонщині під час тривоги – що відбувається

У Кривому Розі на Дніпропетровщині, у Миколаївській та Херсонській областях було чути потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на Півдні України.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що ракетна загроза з південного напрямку зберігається. Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, це була ефективна робота сил протиповітряної оборони за містом.

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