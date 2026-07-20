В Україні право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідного страхового стажу. Це передбачено законом України №1058-IV.

Проте не всім українцям вдається накопичити необхідну кількість років страхового стажу. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу, а для виходу на пенсію у 60 років — значно більше.

Проте це не означає, що людина після досягнення пенсійного віку залишиться без будь-якої підтримки від держави. Для тих, хто не набув права на пенсію, законодавством передбачена інша виплата.

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Хто може оформити соціальну пенсію, якщо немає стажу, та який її розмір, читайте в материалі Фактів ICTV.

Що таке соціальна пенсія без стажу

Людина без необхідного страхового стажу може оформити соціальну пенсію. Проте, з точки зору права, поняття соціальна пенсія без стажу є радше побутовою назвою. Адже ця виплата регулюється не пенсійним законодавством, а окремими нормативними актами про державну соціальну допомогу.

Відповідно до закону №1058-IV, право на пенсію за віком мають лише громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідного страхового стажу. Саме пенсія виплачується в межах системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Якщо ж людина не змогла накопичити достатній страховий стаж, вона не отримує пенсію в юридичному розумінні цього слова. У такому випадку держава може призначити державну соціальну допомогу, яку в побуті часто називають соціальною пенсією.

Хто може отримати соціальну пенсію без стажу у 2026 році

За інформацією ПФУ, така допомога призначається не всім громадянам, які не мають стажу. Однією з головних умов є досягнення 65-річного віку. Якщо людина досягла 60 років, але не має необхідного страхового стажу, оформити цю виплату вона ще не може.

Але, окрім віку, держава оцінює і матеріальне становище заявника. Допомогу призначають лише тим громадянам, які справді потребують фінансової підтримки.

Під час призначення допомоги враховується не лише відсутність стажу, а й доходи та майновий стан сім’ї.

Виплату можуть не призначити, якщо:

середньомісячний дохід сім’ї на одну особу перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;

заявник або члени його сім’ї працюють чи отримують іншу пенсію;

протягом останнього року були здійснені великі покупки або оплачені послуги на суму понад 50 тис. грн;

сім’я має надлишкове житло або більше одного автомобіля.

Фактично під час призначення цієї допомоги застосовується перевірка матеріального становища родини. Саме тому навіть людина без страхового стажу не завжди має право на державну підтримку.

Якщо немає стажу, якою буде соціальна пенсія

Розмір соціальної пенсії 2026 без стажу визначають індивідуально. Він залежить від доходу сім’ї заявника.

Варто відняти від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, середньомісячний дохід сім’ї на одну особу.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн.

Наприклад:

якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1 000 грн, допомога може становити 1 595 грн;

якщо дохід дорівнює або перевищує 2 595 грн, виплата не призначається.

Отже, сума виплат залежить не лише від державних соціальних стандартів, а й від фінансового становища сім’ї.

Соціальна пенсія без стажу 2026: розмір

Під час розгляду заяви ПФУ насамперед оцінює середньомісячний дохід сім’ї на одну особу.

Наприклад, чоловікові виповнилося 65 років, однак необхідного страхового стажу він не набув. Він проживає разом із дружиною, яка вже отримує пенсію у розмірі 7 тис. грн. Інших доходів сім’я не має.

У такому разі сукупний дохід становить 7 тис. грн. Його ділять на двох членів сім’ї, тож на кожного припадає 3,5 тис. грн.

Оскільки ця сума перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн у 2026 році), державну соціальну допомогу чоловікові не призначать.

Натомість якщо людина проживає сама і взагалі не має доходів, вона може розраховувати на максимальний розмір допомоги.

Як оформити соціальну пенсію 2026

Подати документи можна до Пенсійного фонду України за місцем проживання або через електронний портал ПФУ.

Для оформлення необхідно підготувати:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву;

декларацію про доходи та майновий стан;

документи, які підтверджують доходи членів сім’ї за останні шість місяців.

Після подання документів Пенсійний фонд ухвалює рішення протягом 10 календарних днів.

Якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців після досягнення 65 років, допомогу призначають із дня, що настає після дня досягнення цього віку. Якщо звернення відбулося пізніше, то виплати нараховують з дати подання заяви.

Коли виплату можуть припинити

Державна соціальна допомога не є довічною гарантією. Закон передбачає випадки, коли її виплату можуть припинити.

Це може статися, якщо:

людина приховала або подала недостовірні відомості про доходи чи майно;

працевлаштувалася або зареєструвала підприємницьку діяльність;

отримала право на інший вид пенсії;

виїхала на постійне проживання за кордон;

виплата не отримувалася протягом шести місяців поспіль;

у разі смерті отримувача.

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