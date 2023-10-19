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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Кривом Роге, Николаевской и Херсонской областях во время тревоги — что происходит

Взрывы в Кривом Роге, Николаевской и Херсонской областях во время тревоги — что происходит
Фото: Факти ICTV

В Кривом Роге на Днепропетровщине, в Николаевской и Херсонской областях были слышны мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на Юге Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что ракетная угроза с южного направления сохраняется. Местных жителей призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах. По его словам, это была эффективная работа сил противовоздушной обороны за городом.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Кривой Рог
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