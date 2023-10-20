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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпропетровській області пролунали вибухи: повітряна тривога на Півдні України

У Дніпропетровській області пролунали вибухи: повітряна тривога на Півдні України
Фото: Факти ICTV

У Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у південній частині України.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, ракетний удар
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