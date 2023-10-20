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У Дніпропетровській області пролунали вибухи: повітряна тривога на Півдні України
У Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у південній частині України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
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