У Дніпропетровській області пролунали вибухи: повітряна тривога на Півдні України

У Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у південній частині України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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