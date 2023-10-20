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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Днепропетровской области прогремели взрывы: воздушная тревога на Юге Украины

В Днепропетровской области прогремели взрывы: воздушная тревога на Юге Украины
Фото: Факти ICTV

В Днепропетровской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в южной части Украины.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Черкасской областях.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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