В Днепропетровской области прогремели взрывы: воздушная тревога на Юге Украины

В Днепропетровской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в южной части Украины.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Черкасской областях.

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