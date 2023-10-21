Окупанти скинули на Берислав вибухівку з дрона: є влучання в адмінбудівлю

Російські окупанти скинули по Бериславу Херсонської області вибухівку з дрона. Зафіксовано влучання по адміністративній будівлі.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, з опівночі ворог випустив по регіону 24 керованих авіабомби.

Там зазначають, що під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району.

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Під час розбирання завалів у Бериславі після чергового обстрілу знайшли тіло жінки. Вона прийшла погодувати собак, коли відбулася атака, повідомили в поліції Херсонської області.

За даними поліцейських, загиблою виявилась 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком. На момент авіаційного удару ще 19 жовтня жінка прийшла годувати собак.

У Золотій Балці внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ значно пошкоджено два будинки. Господарів на той час в оселях не було, тому обійшлося без постраждалих.

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