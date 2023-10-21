РФ обстріляла Нікополь з артилерії: загинув чоловік

21 жовтня російські війська випустили по Нікополю Дніпропетровської області сім снарядів із важкої артилерії.

Від ворожого вогню загинув місцевий житель.

– Знову втрата… Ворог випустив сім снарядів із важкої артилерії по Нікополю. Загинув чоловік. Ніколи не буде прощення безславним загарбникам! – зазначив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі обласна влада з’ясовує всю інформацію про обстріл міста.

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Нагадаємо, що менш ніж годину тому стало відомо про роботу протиповітряної оборони в Криворізькому районі.

До слова, атакувати Криворіжжя росіяни почали ще 20 жовтня.

Увечері окупанти ракетним ударом по дачному кооперативу вбили 60-річного чоловіка та важко поранили його 57-річну дружину.

Уночі під час ракетно-дронової атаки окупанти спричинили руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: МОЗ

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