РФ обстріляла Нікополь з артилерії: загинув чоловік
21 жовтня російські війська випустили по Нікополю Дніпропетровської області сім снарядів із важкої артилерії.
Від ворожого вогню загинув місцевий житель.
– Знову втрата… Ворог випустив сім снарядів із важкої артилерії по Нікополю. Загинув чоловік. Ніколи не буде прощення безславним загарбникам! – зазначив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наразі обласна влада з’ясовує всю інформацію про обстріл міста.
Нагадаємо, що менш ніж годину тому стало відомо про роботу протиповітряної оборони в Криворізькому районі.
До слова, атакувати Криворіжжя росіяни почали ще 20 жовтня.
Увечері окупанти ракетним ударом по дачному кооперативу вбили 60-річного чоловіка та важко поранили його 57-річну дружину.
Уночі під час ракетно-дронової атаки окупанти спричинили руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: МОЗ
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