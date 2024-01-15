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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених

Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених

Російські військові з артилерії вдарили по селу Станіслав Херсонської області: пошкоджено пункт швидкої допомоги та житлові будинки.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Обстрілами пошкоджено машину швидкої. Там люди не постраждали.

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Також прилетіло і по житлових будинках. У власному домі поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

Оновлено о 13:32. У Національній поліції України повідомили, що кількість поранених під час обстрілу Станіслава зросла до п’яти осіб. Росіяни скинули боєприпаси з БпЛА по пожежниках: пошкоджено спецавтомобіль, четверо рятувальників зазнали поранень.

Опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.

Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених

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Фото: Херсонська ОВА, Нацполіція

Війна в Україні, Херсонська область
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