Окупанти дронами та з артилерії атакували Станіслав на Херсонщині: п’ятеро поранених
Російські військові з артилерії вдарили по селу Станіслав Херсонської області: пошкоджено пункт швидкої допомоги та житлові будинки.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Обстрілами пошкоджено машину швидкої. Там люди не постраждали.
Також прилетіло і по житлових будинках. У власному домі поранення отримала 69-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.
Оновлено о 13:32. У Національній поліції України повідомили, що кількість поранених під час обстрілу Станіслава зросла до п’яти осіб. Росіяни скинули боєприпаси з БпЛА по пожежниках: пошкоджено спецавтомобіль, четверо рятувальників зазнали поранень.
Опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Херсонська ОВА, Нацполіція