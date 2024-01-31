Бавовна у Криму: на півострові лунають вибухи
Вдень 31 січня у Криму пролунали вибухи.
У Telegram-пабліках пишуть про роботу ППО. Офіційного підтвердження наразі немає.
Що відомо про вибухи у Криму 31 січня 2024 року
Вибухи пролунали у районі Севастополя.
– Крим, привіт. Працює ППО ворога в районі Севастополя, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він повідомив, що Кримській міст наразі закритий.
Також, як пишуть Telegram-пабліки, вибухи пролунали у Джанкої та у Феодосії.
Нагадаємо, що 30 січня у Севастополі вдосвіта пролунали вибухи. Ще вибухи чули й у Сакському районі.
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