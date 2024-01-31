Бавовна у Криму: на півострові лунають вибухи

Вдень 31 січня у Криму пролунали вибухи.

У Telegram-пабліках пишуть про роботу ППО. Офіційного підтвердження наразі немає.

Що відомо про вибухи у Криму 31 січня 2024 року

Вибухи пролунали у районі Севастополя.

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– Крим, привіт. Працює ППО ворога в районі Севастополя, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив, що Кримській міст наразі закритий.

Також, як пишуть Telegram-пабліки, вибухи пролунали у Джанкої та у Феодосії.

Нагадаємо, що 30 січня у Севастополі вдосвіта пролунали вибухи. Ще вибухи чули й у Сакському районі.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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