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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бавовна у Криму: на півострові лунають вибухи

вибух в криму

Вдень 31 січня у Криму пролунали вибухи.

У Telegram-пабліках пишуть про роботу ППО. Офіційного підтвердження наразі немає.

Що відомо про вибухи у Криму 31 січня 2024 року

Вибухи пролунали у районі Севастополя.

Зараз дивляться

– Крим, привіт. Працює ППО ворога в районі Севастополя, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив, що Кримській міст наразі закритий.

Вибухи у Севастополі 31 січня 2024: що відомо

Фото: Google Maps

Також, як пишуть Telegram-пабліки, вибухи пролунали у Джанкої та у Феодосії.

Джанкой та Феодосія на карті

Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 30 січня у Севастополі вдосвіта пролунали вибухи. Ще вибухи чули й у Сакському районі.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-й день.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Крим
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