Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет

Уранці 15 лютого в Києві під час ракетної атаки прогриміли вибухи.

Інформацію підтвердив міський голова столиці Віталій Кличко.

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Вибухи в Києві 15 лютого

Вибухи в Києві, які було чути вранці 15 лютого, були результатом роботи протиповітряної оборони.

Сили ППО знищили всі ворожі ракети, якими РФ атакувала столицю, зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

Точну кількість та тип ракет повідомлять Повітряні сили ЗСУ.

За оперативною інформацією, вибухи в Києві під час ранкової ракетної атаки 15 лютого минули без жертв та руйнувань.

Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Що відомо про ракетну атаку на Київ 15 лютого

Ракетна атака на Київ 15 лютого була комбінованою – російські війська спрямували на столицю України різні типи боєприпасів.

Підлітали до Києва ракети з різних напрямків.

Загалом загроза з повітря тривала понад дві години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: КМВА

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