Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Утром 15 февраля в Киеве во время ракетной атаки прогремели взрывы.
Информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.
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Взрывы в Киеве 15 февраля
Взрывы в Киеве, которые было слышно утром 15 февраля, стали результатом работы противовоздушной обороны.
Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу, отмечает начальник КГВА Сергей Попко.
Точное количество и тип ракет сообщат Воздушные силы ВСУ.
Согласно оперативной информации, взрывы в Киеве во время утренней ракетной атаки 15 февраля миновали без жертв и разрушений.
Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
Что известно о ракетной атаке на Киев 15 февраля
Ракетная атака на Киев 15 февраля была комбинированной – российские войска направили на столицу Украины разные типы боеприпасов.
Подлетали к Киеву ракеты с разных направлений.
В общей сложности угроза с воздуха длилась более двух часов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: КГВА