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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет

вибух
Фото: Getty Images

Утром 15 февраля в Киеве во время ракетной атаки прогремели взрывы.

Информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

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Взрывы в Киеве 15 февраля

Взрывы в Киеве, которые было слышно утром 15 февраля, стали результатом работы противовоздушной обороны.

Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу, отмечает начальник КГВА Сергей Попко.

Точное количество и тип ракет сообщат Воздушные силы ВСУ.

Согласно оперативной информации, взрывы в Киеве во время утренней ракетной атаки 15 февраля миновали без жертв и разрушений.

Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Что известно о ракетной атаке на Киев 15 февраля

Ракетная атака на Киев 15 февраля была комбинированной – российские войска направили на столицу Украины разные типы боеприпасов.

Подлетали к Киеву ракеты с разных направлений.

В общей сложности угроза с воздуха длилась более двух часов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: КГВА

Взрыв, Київ, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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