Вибухи в Чугуєві 22 травня: ущент зруйновано дитсадок, восьмеро постраждалих

Кількість постраждалих від ранкових вибухів у Чугуєві 22 травня зросла до восьми.

Оновлено о 13:18.

Вибухи в Чугуєві 22 травня: що відомо

Вибухи в Чугуєві 22 травня прогриміли о восьмій ранку.

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Ворожі удари прийшлися по центральній частині міста, коли там саме було чимало людей.

Обстрілом армії РФ ущент зруйновано будівлю дитячого садка. Займання на 200 кв. м уже ліквідовано.

За даними очільниці міста Галини Мінаєвої, під час вибухів у Чугуєві 22 травня постраждали навколишні житлові будинки, об’єкти торгівлі, офісні будівлі. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

П’ятьох із восьми постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Слід зауважити, що дитсадки в Харківській області армія РФ прицільно обстрілює вже другий день поспіль. Напередодні росіяни скинули керовані авіабомби на дитячий садок у Золочеві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Галина Мінаєва, ДСНС України

Фото: Галина Мінаєва

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