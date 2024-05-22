Вибухи в Чугуєві 22 травня: ущент зруйновано дитсадок, восьмеро постраждалих
Кількість постраждалих від ранкових вибухів у Чугуєві 22 травня зросла до восьми.
Оновлено о 13:18.
Вибухи в Чугуєві 22 травня: що відомо
Вибухи в Чугуєві 22 травня прогриміли о восьмій ранку.
Ворожі удари прийшлися по центральній частині міста, коли там саме було чимало людей.
Обстрілом армії РФ ущент зруйновано будівлю дитячого садка. Займання на 200 кв. м уже ліквідовано.
За даними очільниці міста Галини Мінаєвої, під час вибухів у Чугуєві 22 травня постраждали навколишні житлові будинки, об’єкти торгівлі, офісні будівлі. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.
П’ятьох із восьми постраждалих госпіталізували до медичних закладів.
Слід зауважити, що дитсадки в Харківській області армія РФ прицільно обстрілює вже другий день поспіль. Напередодні росіяни скинули керовані авіабомби на дитячий садок у Золочеві.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов, Галина Мінаєва, ДСНС України
Фото: Галина Мінаєва