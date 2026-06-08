У вівторок, 9 червня, обмеження споживання електроенергії в Україні не планується.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 9 червня – прогноз Укренерго

– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

У компанії закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00, енергоємні процеси перенести на денний час – із 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, станом на ранок 8 червня через російські атаки були знеструмлені споживачі у семи областях.

Як зазначили в Укренерго, йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізькій, Донецьку і Дніпропетровську області.

Через негоду залишилися без електропостачання 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка відповідало рівню попереднього робочого дня – п’ятниці, 5 червня.

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