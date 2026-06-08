ЗСУ закликають до пильності: Росія поширює фейки про удар по ЦСВЯП
- Російські пропагандисти почали поширювати фейки після того, як 7 червня війська РФ атакували безпілотником будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.
- У 12 армійському корпусі ЗСУ наголосили, що внаслідок удару радіаційний фон залишився в межах норми, а СБУ вже розслідує цей інцидент як воєнний злочин.
Проросійські пропагандисти почали поширювати фейки про удар по будівлі приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який стався 7 червня.
Про це повідомляє 12 армійський корпус Збройних сил України.
Фейки РФ про удар по ЦСВЯП у Чорнобильській зоні відчуження
– Закликаємо критично ставитися до інформації, що розповсюджується, та довіряти лише офіційним джерелам, – йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що 7 червня Росія завдала удару безпілотником по ядерному об’єкту – будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Внаслідок цього будівля частково пошкоджена, спалахнула пожежа на площі близько 40 кв. м. Протягом години вогонь ліквідував особовий склад пожежно-рятувального загону мобільної оперативної групи.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих, а радіаційний фон залишався у межах норми.
У 12 армійському корпусі стверджують, що удар завдали Збройні сили Росії безпілотником типу Герань-2. Фрагменти дрону вдалося виявити на місці російської атаки.
– Це свідчить про те, що Росія вчергове свідомо та цілеспрямовано вдається до актів ядерного тероризму. Ці дії створюють прямий ризик для об’єктів ядерної енергетики не лише України, а й Європи, – йдеться у заяві.
Служба безпеки України кваліфікує атаку на ЦСВЯП як воєнний злочин. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
У 12 армійському корпусі наголошують, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці лежить виключно на Росії, тому міжнародна спільнота має посилити тиск, щоб запобігти ядерній катастрофі в центрі Європи.
Фото: Енергоатом