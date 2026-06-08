Проросійські пропагандисти почали поширювати фейки про удар по будівлі приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який стався 7 червня.

Про це повідомляє 12 армійський корпус Збройних сил України.

Фейки РФ про удар по ЦСВЯП у Чорнобильській зоні відчуження

– Закликаємо критично ставитися до інформації, що розповсюджується, та довіряти лише офіційним джерелам, – йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що 7 червня Росія завдала удару безпілотником по ядерному об’єкту – будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Внаслідок цього будівля частково пошкоджена, спалахнула пожежа на площі близько 40 кв. м. Протягом години вогонь ліквідував особовий склад пожежно-рятувального загону мобільної оперативної групи.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих, а радіаційний фон залишався у межах норми.

У 12 армійському корпусі стверджують, що удар завдали Збройні сили Росії безпілотником типу Герань-2. Фрагменти дрону вдалося виявити на місці російської атаки.

– Це свідчить про те, що Росія вчергове свідомо та цілеспрямовано вдається до актів ядерного тероризму. Ці дії створюють прямий ризик для об’єктів ядерної енергетики не лише України, а й Європи, – йдеться у заяві.

Служба безпеки України кваліфікує атаку на ЦСВЯП як воєнний злочин. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У 12 армійському корпусі наголошують, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці лежить виключно на Росії, тому міжнародна спільнота має посилити тиск, щоб запобігти ядерній катастрофі в центрі Європи.

Фото: Енергоатом

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