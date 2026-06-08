У Бєлгородській області на території Росії прогримів потужний вибух вдень у понеділок, 8 червня. У селі Білівське, ймовірно, вибух стався на складі боєприпасів, після чого було чутно звуки вторинної детонації.

Про це повідомляють Оперштаб Бєлгородської області та Telegram-канал Astra.

Вибух у Бєлгородській області РФ: які наслідки

Зазначається, відео та фотографії, на яких видно хмари вибуху з’явилися у місцевих чатах та пабликах.

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Згодом стало відомо, що насправді вибух стався на складі боєприпасів. На місці досі чути звуки вторинної детонації.

В Оперштабі Бєлгородської області повідомили, що у селі Білівське постраждали п’ятеро людей. Жінок із попереднім діагнозом «акубаротравми» для обстеження бригади швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні.

Внаслідок детонації в адміністративній будівлі, трьох багатоквартирних та понад 20 приватних будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та вхідні групи.

Інформація про наслідки вибуху в Бєлгородській області на території Росії ще уточнюється. Оперативні служби працюють на місці.

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