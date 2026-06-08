У Бєлгородській області РФ вибухнув склад боєприпасів: триває детонація
- У селі Білівське Бєлгородської області РФ прогримів потужний вибух на складі боєприпасів із подальшою вторинною детонацією.
- Зафіксовано суттєві пошкодження адміністративної будівлі та понад 20 житлових будинків.
У Бєлгородській області на території Росії прогримів потужний вибух вдень у понеділок, 8 червня. У селі Білівське, ймовірно, вибух стався на складі боєприпасів, після чого було чутно звуки вторинної детонації.
Про це повідомляють Оперштаб Бєлгородської області та Telegram-канал Astra.
Вибух у Бєлгородській області РФ: які наслідки
Зазначається, відео та фотографії, на яких видно хмари вибуху з’явилися у місцевих чатах та пабликах.
Згодом стало відомо, що насправді вибух стався на складі боєприпасів. На місці досі чути звуки вторинної детонації.
В Оперштабі Бєлгородської області повідомили, що у селі Білівське постраждали п’ятеро людей. Жінок із попереднім діагнозом «акубаротравми» для обстеження бригади швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні.
Внаслідок детонації в адміністративній будівлі, трьох багатоквартирних та понад 20 приватних будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та вхідні групи.
Інформація про наслідки вибуху в Бєлгородській області на території Росії ще уточнюється. Оперативні служби працюють на місці.