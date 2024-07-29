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Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

Спалили 15 авто ЗСУ: в Одесі викрили шістьох кур’єрів – агентів РФ

Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Фото: СБУ

В Одесі правоохоронці затримали шістьох поплічників російської спецслужби, які підпалювали автомобілі українських військових. 

Що відомо про затримання агентів ФСБ, які підпалювали військові автівки

За два тижні ворожі агенти намагалися знищити більше ніж 15 службових позашляховиків Сил оборони України. 

Правоохоронці затримали зловмисників майже одночасно у різних частинах міста.
 
Російськими агентами виявилися шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами відомого сервісу доставлення їжі. 

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ФСБ РФ вийшла на молодиків через їхню активність у Telegram-каналах з пошуку легкого заробітку, де вони залишали свої “резюме”.

В одному з таких чатів фігурантам відповів представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на те, що вони знищуватимуть автомобілі українських військових.

Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Фото: Офіс генпрокурора
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Фото: Офіс генпрокурора
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Фото: Офіс генпрокурора
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі

Як діяли агенти ФСБ під час підпалу автомобілів ЗСУ

Під час підпалу автомобілів молодики діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.

Працюючи під прикриттям кур’єрів, зловмисники на скутерах об’їжджали місто й дізнавались адреси, де паркували автомобілі військовослужбовці ЗСУ.

Потім вони надсилали фото потенційних цілей своєму куратору з ФСБ РФ для погодження. Після схвалення ворожі агенти прибували на місця, де були припарковані військові автомобілі й підпалювали їх, заздалегідь обливши легкозаймистою сумішшю. 

Далі зловмисники фільмували, як горять автомобілі ЗСУ, для звіту ФСБ РФ.

Надалі РФ планувала використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

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Підпалювали авто ЗСУ

Яке покарання загрожує молодикам, які підпалювали автомобілі ЗСУ

Співробітники СБУ затримала ворожих поплічників. У агентів вилучили саморобні запалювальні суміші та телефони з доказами злочинів. 

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
 
Поплічникам РФ загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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Фото: Офіс генпрокурора 

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Одеса, Підпал авто
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