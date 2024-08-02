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Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

Полював на склади з боєприпасами ЗСУ: на Вінниччині затримали агента РФ

шпигував за складами зі зброєю ЗСУ
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили агента російської спецслужби, який шпигував за українськими військовими на Вінниччині.  

Затримання агента ФСБ, який полював на склади з боєприпасами ЗСУ

Найбільше російських окупантів цікавили місця розташування складів з озброєнням та боєприпасами військових Сил оборони України.

За вказівкою ФСБ агент розвідував пункти базування навчальних центрів ЗСУ та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на фронт.

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Для того, аби розвідати необхідну окупантам інформацію, агент об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також випитував потрібні йому дані у своїх знайомих під час побутових розмов.

Для цього ворожий поплічник намагався товаришувати з місцевими мешканцями Вінницької області, які мали відношення до військової служби.

У разі отримання координат базування ЗСУ, зрадник мав доповісти про це росіянам для підготовки повітряного удару по цілях. 

Яке покарання загрожує ворожому агенту

СБУ затримала російського агента у власній оселі.

Агентом ФСБ РФ виявився місцевий 40-річний менеджер, який був ідейним прихильником рашизму. 

На контакт з російською спецслужбою чоловік вийшов через своїх родичів, які проживають на території Росії та співпрацюють з ФСБ. Це відбулося навесні цього року.

Надалі він спілкувався з росіянами напряму, через анонімний чат в одному з популярних месенджерів.

Під час обшуків у ворожого поплічника вилучили телефони із доказами його злочинної діяльності на користь країни-агресорки. 

Наразі агент перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
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