Російські війська атакували дроном траурну колону на околиці Сум. Унаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на траурну колону в Сумах

Удару було завдано по траурній колоні під час руху, що вкотре свідчить про цинічний характер російських атак по цивільних, наголосив Олег Григоров.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини та наслідки атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Водночас жителів регіону закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних атак з боку РФ зберігається.

21 травня пролунали вибухи в Сумах. Внаслідок ворожої атаки постраждало шестеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 550-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

