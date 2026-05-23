Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс закликала до негайного та всеосяжного припинення вогню в Україні задля дипломатичного завершення війни.

Про це вона заявила під час засідання Радбезу ООН, скликаного за ініціативи РФ, передає Укрінформ.

Заклик США до припинення вогню в Україні

За словами Теммі Брюс, Сполучені Штати закликають Москву дозволити гуманітарним місіям доступ до районів, які перебувають під її контролем.

— Поки ми очікуємо відповідей на ці питання, ми наголошуємо на необхідності негайного і всеосяжного припинення вогню як шляху до стійкого врегулювання війни шляхом переговорів. Ці смерті й руйнування мають припинитися зараз, — наголосила американська представниця.

Вона також зауважила, що США вкотре закликають Росію та Україну закінчити війну.

— Ми закликаємо вас вести переговори сумлінно, щоб припинити це насильство, — додала Теммі Брюс, наголосивши, що Вашингтон залишається відданим дипломатичному врегулюванню та готовий зробити все можливе для досягнення тривалого миру.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією поки не плануються, хоча Вашингтон допускає можливість їхнього відновлення за певних умов.

За словами Рубіо, війна не закінчиться військовою перемогою Києва або Москви “з традиційного погляду на визначення військових перемог”.

Джерело : Укрінформ

