4 години вибухів у Черкасах: людей закликали перекрити крани на котлах і газових плитах

Після численних вибухів у Черкасах 28 квітня жителів обласного центру та населених пунктів району закликали припинити споживання газу.

Оновлено о 14:05.

Вибухи в Черкасах 28 квітня: що відомо

28 квітня російські війська понад чотири години масовано атакували Черкаси безпілотниками.

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Повітряну тривогу в Золотоніському та Черкаському районах оголосили ще о 07:10.

А вже о 08:35 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до Золотоноші, Сміли та Черкас прямують групи ворожих ударних безпілотників.

Про підвищену небезпеку через наближення значної кількості БпЛА в напрямку області повідомляв і керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Орієнтовно о 08:45 28 квітня пролунав перший вибух у Черкасах.

З того часу вибухи в Черкасах не вщухали аж до відбою о 12:57.

Ще за годину очільник ОВА Ігор Табурець звернувся з терміновим оголошенням до жителів, представників підприємств та організацій у Черкасах, Хуторах, Червоній Слободі, Вергунах, Нечаївці, Геронимівці, Хацьках та Руській Поляні.

Людей у перелічених населених пунктах закликали перекрити крани на котлах і газових плитах.

Це необхідно для проведення термінових ремонтних робіт на одному з об’єктів газопостачання, який зазнав пошкоджень.

Про подальші дії Ігор Табурець обіцяє повідомляти додатково.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Ігор Табурець, Анатолій Бондаренко

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