Графік постачання засобів протиповітряної оборони є ключовим для України. Є персональна відповідальність дипломатів за всіма напрямами саме такої співпраці з партнерами. Всі українські представники мають зосередитися на посиленні ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 23 червня 2026 року.

Зеленський про графік постачання ППО

– Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою щодо більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють, – сказав Зеленський.

За його словами, графік постачання ППО – ключовий для України. Він зазначив, що є персональна відповідальність дипломатів за всіма напрямками саме такої співпраці України з партнерами.

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На думку президента, саме на цьому повинні зосередитися команда уряду, Міністерство закордонних справ і Міноборони України.

Як стверджує Зеленський, потрібні результати для Сил оборони.

– Добре поставлена робота щодо виробництва в Україні та разом із партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює, – звернув увагу він.

Президент України подякував усім залученим силам: СБС, Силам спеціальних операцій, СБУ, ГУР та іншим підрозділам.

Як стверджує Зеленський, кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі заради миру.

– Уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю. Всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є. Це не просто “каміння з неба”, а їхня війна повинна закінчитися. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього, – наголосив президент.

Зеленський про реалізацію домовленостей на саміті G7

На думку Зеленський, триває робота для реалізації домовленостей саміту G7, який відбувся нещодавно.

– Ми готуємося до заходів, які відбудуться на цьому тижні та далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем’єр-міністром Юлією Свириденко завдання на Конференцію з відновлення України, яка розпочнеться у Гданську, – сказав він.

Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею. Президент висловив вдячність усім партнерам – кожному, хто залишається з Україною та підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі.

Прем’єр-міністр Свириденко очолить українську делегацію, уточнив Зеленський.

Крім цього, сьогодні відзначається день Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України, який є одним із найсильніших підрозділів.

– Саме Центр спецоперацій Альфа зараз лідер по ураженнях ворога – це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки Альфі. Реально героїчний підрозділ, – резюмував президент.

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