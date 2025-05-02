Вибухи у Запоріжжі: ОВА попереджала про загрозу балістики

Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики ввечері у п’ятницю, 2 травня.

Вибухи у Запоріжжі – які наслідки та що відомо

У Запоріжжі та області працювала українська протиповітряна оборона (ППО), повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Внаслідок цього місцеві жителі могли чути потужні вибухи.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Запорізькій області.

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У ніч проти 2 травня російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого 31 людина була поранена, серед яких – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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