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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Запоріжжі: ОВА попереджала про загрозу балістики

Обстріл Запоріжжя 18 січня 2025
Фото: Нацполіція

Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики ввечері у п’ятницю, 2 травня.

Вибухи у Запоріжжі – які наслідки та що відомо

У Запоріжжі та області працювала українська протиповітряна оборона (ППО), повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Внаслідок цього місцеві жителі могли чути потужні вибухи.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Запорізькій області.

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Запоріжжя на карті

Запоріжжя на карті. Фото: Google Maps

У ніч проти 2 травня російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого 31 людина була поранена, серед яких – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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