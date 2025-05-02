РФ атакувала локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі: що відомо

Пізно ввечері 1 травня під атакою під час масованого обстрілу з боку РФ опинився Запорізький електровозоремонтний завод (ЗЕРЗ)

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Атака Запоріжжя 1 травня: під ударом опинився ЗЕРЗ

Зазначається, що локомотиворемонтний завод – це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

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Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше — на заводі немає поранених чи загиблих.

– Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни, – наголошує Укрзалізниця.

Нагадаємо, що масована атака на Запоріжжя 1 травня тривала 15 хвилин – із 22:05 до 22:20.

Як повідомили у ДСНС України, у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи. Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини.

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