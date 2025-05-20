Зливав ворогу локації ЗСУ: СБУ затримала на Харківщині 17-річного агента ворога

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони в Харківській та Дніпропетровській областях.

– За матеріалами справи, фігурантом виявився 17-річний мешканець Лозової, який був завербований окупантами через Telegram. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей», – ідеться в повідомленні.

Гастролював на рейсових автобусах

Аби виконати вороже завдання, юнак гастролював на рейсових автобусах територією східних областей і фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

Так, наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, яка їхала на передову.

Також агент використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ. Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані та готував звіт російському куратору.

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До 12 років позбавлення волі

За інформацією Служби безпеки, у разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання. Під час обшуку в затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник – під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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