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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

На Запоріжжі росіяни знову обстріляли рятувальників: пошкоджено пожежне авто

Запоріжжя ДСНС
Фото: ДСНС

3 червня 2025 року армія РФ знову завдала ударів по Запорізької області.

Внаслідок атаки, що сталася під час ліквідації пожежі, автомобіль рятувальників згорів, але особовий склад не постраждав.

Деталі інциденту

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій та голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські окупанти завдали два удари по території Василівського району.

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Під ворожим обстрілом опинилися рятувальники, які працювали на місці пожежі.

Внаслідок атаки було знищена лише автівка служби надзвичайних ситуацій, люди не постраждали.

Незважаючи на небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свої обов’язки, рятуючи життя та майно громадян.

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ДСНС Запоріжжя атака

Джерело: ДСНС

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