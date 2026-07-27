На Донеччині російський реактивний дрон Шахед атакував бригаду Укрзалізниці. Загинув монтер колії, ще двоє залізничників дістали поранення.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Атака на залізничників на Донеччині

— Маємо сьогодні втрату в залізній родині через ворожий обстріл. Наша ремонтна бригада відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об’єкт на Донеччині, — розповів Олександр Перцовський.

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За його словами, росіяни спрямували реактивний Шахед безпосередньо на людей.

Диспетчери повідомили про небезпеку, і більшість працівників евакуювалася.

— Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму, несумісну з життям. Маємо також двох колег з уламковими пораненнями, — йдеться у повідомленні.

Перцовський наголосив, що наразі з’ясовуються всі обставини, які завадили, попри сповіщення, врятувати життя залізничника.

24 липня росіяни атакували пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. Людей встигли евакуювати. Ворожий дрон влучив у локомотив.

Зранку 19 липня російські війська атакували пасажирський поїзд у Запорізькій області ударними безпілотниками. Легке поранення дістала одна з провідниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

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