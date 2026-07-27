Реактивний Шахед вдарив по бригаді Укрзалізниці на Донеччині: є загиблий
- На Донеччині російський реактивний Shahed атакував ремонтну бригаду Укрзалізниці.
- Працівники відновлювали пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
- Більшість бригади встигла евакуюватися після попередження диспетчерів.
На Донеччині російський реактивний дрон Шахед атакував бригаду Укрзалізниці. Загинув монтер колії, ще двоє залізничників дістали поранення.
Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.
Атака на залізничників на Донеччині
— Маємо сьогодні втрату в залізній родині через ворожий обстріл. Наша ремонтна бригада відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об’єкт на Донеччині, — розповів Олександр Перцовський.
За його словами, росіяни спрямували реактивний Шахед безпосередньо на людей.
Диспетчери повідомили про небезпеку, і більшість працівників евакуювалася.
— Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму, несумісну з життям. Маємо також двох колег з уламковими пораненнями, — йдеться у повідомленні.
Перцовський наголосив, що наразі з’ясовуються всі обставини, які завадили, попри сповіщення, врятувати життя залізничника.
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