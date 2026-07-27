У вівторок, 28 липня, застосування заходів обмеження постачання електроенергії в Україні не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що використання потужних електроприладів краще перенести на денні години – з 10:00 до 15:00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 27 липня були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, і Сумській областях.

Споживання електроенергії в Україні у понеділок, 27 липня, знизилося. Станом на 09:30 показник був на 3,8% меншим у порівнянні з аналогічним часом п’ятниці, 24 липня.

Зниження пов’язане зі сприятливою сонячною погодою по всій країні. Через це побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, що дозволяє зменшити обсяги споживання електроенергії із загальної мережі.

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