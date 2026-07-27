Графіки відключення світла 28 липня: чи будуть обмеження в Україні
У вівторок, 28 липня, застосування заходів обмеження постачання електроенергії в Україні не прогнозується.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Зазначається, що використання потужних електроприладів краще перенести на денні години – з 10:00 до 15:00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – зазначили в компанії.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 27 липня були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, і Сумській областях.
Споживання електроенергії в Україні у понеділок, 27 липня, знизилося. Станом на 09:30 показник був на 3,8% меншим у порівнянні з аналогічним часом п’ятниці, 24 липня.
Зниження пов’язане зі сприятливою сонячною погодою по всій країні. Через це побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, що дозволяє зменшити обсяги споживання електроенергії із загальної мережі.