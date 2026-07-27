Через повномасштабну війну тисячі українців залишилися без домівок або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Для підтримки таких людей держава запровадила два різні механізми.

Серед них житловий сертифікат у межах програми єВідновлення та житловий ваучер.

Попри схожу мету, ці інструменти призначені для різних категорій громадян і діють за різними правилами. Саме тому важливо розуміти, яка різниця між сертифікатом та ваучером на житло і в яких випадках можна скористатися кожною з програм.

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Яка різниця між сертифікатом та ваучером на житло, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Житловий сертифікат та ваучер: різниця простими словами

Як розповіли у Дії, різниця між ними полягає насамперед у причинах отримання допомоги.

Житловий сертифікат видають власникам житла, яке було повністю знищене внаслідок російської агресії. Його оформлюють у межах державної програми єВідновлення після того, як спеціальна комісія підтвердить факт знищення нерухомості та визначить суму компенсації.

Житловий ваучер створили для іншої категорії людей. Він призначений для ветеранів, ветеранок та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і виїхали з тимчасово окупованих територій.

У цьому випадку житло залишається на окупованій території, тому провести його обстеження неможливо. Саме тому така людина не може скористатися програмою єВідновлення.

Інакше кажучи, сертифікат компенсує втрату знищеного житла, а ваучер допомагає придбати нове житло тим, хто через окупацію не має можливості повернутися додому.

Хто може отримати житловий сертифікат

Право на житловий сертифікат мають власники квартир, приватних будинків або інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок бойових дій.

Подати заяву можна через застосунок або портал Дія. Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Якщо рішення позитивне, сертифікат з’являється в Дії.

Після отримання документа потрібно забронювати кошти, а перед купівлею нового житла всі співвласники мають припинити право власності на зруйнований об’єкт через нотаріуса або державного реєстратора.

Житловий сертифікат діє п’ять років із дня видачі.

На що можна використати житловий сертифікат

Сертифікат дає змогу придбати нову квартиру або будинок. Крім того, його можна використати як перший внесок за програмою доступної іпотеки єОселя.

Фактично це електронний документ, який підтверджує право людини на компенсацію від держави за знищене житло.

Кому надається житловий ваучер

Ще одна важлива відмінність полягає у колі отримувачів. Житловий ваучер можуть оформити ветерани, ветеранки та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали з тимчасово окупованих територій. До програми також можуть долучитися люди, які отримали статус переселенця ще під час проведення АТО або ООС.

У цьому випадку не потрібно доводити, що житло було знищене. Також не проводиться його огляд, фотофіксація чи оцінка пошкоджень, адже нерухомість перебуває на тимчасово окупованій території.

При цьому право власності на таке житло повністю зберігається. Власник не повинен відмовлятися від нього або підтверджувати його втрату.

Які можливості дає житловий ваучер

Житловий ваучер передбачає державну підтримку на суму до 2 млн грн. Ці кошти можна спрямувати на придбання квартири чи будинку, інвестування у новобудову або використати як перший внесок за іпотекою. За потреби ваучер також можна спрямувати на погашення іпотечного кредиту.

Гроші не видають готівкою. Держава перераховує їх безготівково безпосередньо продавцю житла або банку.

Ще одна особливість програми полягає в тому, що якщо в одній родині право на житловий ваучер мають кілька ветеранів чи ветеранок зі статусом ВПО, вони можуть об’єднати свої ваучери для придбання одного житла.

Сертифікат та ваучер на житло: в чому різниця та чи можна отримати обидва

Багатьох українців цікавить, житловий сертифікат чи ваучер – у чому різниця та чи можна оформити обидві програми одночасно. Законодавством передбачено, що ці механізми підтримки є взаємовиключними. Тобто не можна одночасно отримати сертифікат та ваучер.

Якщо людина вже бере участь у програмі єВідновлення або має активну заяву на отримання компенсації за знищене житло, оформити житловий ваучер вона не може. Щоб перейти до програми ваучерів, необхідно припинити участь у програмі єВідновлення в установленому порядку.

Житлові сертифікати та ваучери: яка різниця та що обрати

Вибір виду допомоги залежить від життєвої ситуації людини. Якщо житло було знищене внаслідок війни, діє програма єВідновлення та житловий сертифікат.

Якщо ж нерухомість залишилася на тимчасово окупованій території, її неможливо обстежити, а власник належить до визначених державою категорій отримувачів, тоді можна скористатися програмою житлових ваучерів.

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