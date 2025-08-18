На Львівщині госпіталізували 12 дітей із отруєнням: відпочивали в готельному комплексі

Головне До Стрийської міськлікарні діти з харчовим отруєнням почали надходити ввечері 17 серпня.

Медики оцінюють стан як середньої тяжкості.

Причина харчового отруєння встановлюється, відкрито кримінальне провадження.

Вчора ввечері, 17 серпня, до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні було госпіталізовано 12 дітей з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Отруєння дітей в Карпатському затишку: що відомо

У Департаменті, посилаючись на інформацію Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили, що стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.

– Потерпілі перебували на відпочинку в готелі Карпатський затишок в селищі Славсько (Славська територіальна громада Стрийського району), – йдеться в повідомленні.

Щодо дітей проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Як повідомили в поліції Львівської області, попередньо встановлено, що до медичних закладів доставлено 12 пацієнтів – мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років.

– Всі вони відпочивали в одному з готельно-розважальних комплексів на території Стрийського району. Лікарі діагностували у них харчове отруєння – діагнози уточнюються, – зазначають у поліції.

Наразі за фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Санкція статті передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Джерела: Департамент з питань цивільного захисту, поліція Львівської області

