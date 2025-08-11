Отруєння дітей у таборі на Львівщині: у воді з кулера виявили норовірус

Головне У таборі на Львівщині загалом отруїлося 53 особи.

Вибіркове дослідження аналізів виявило норовірус.

Інфекцію виявлено в питній воді з кулера.

У дитячому приватному таборі Friendly Camp, розташованому в селищі Славсько Стрийського району, отруїлося 53 особи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тимко.

Отруєння в дитячому таборі на Львівщині: що стало причиною

Як повідомила епідеміолог, після вибіркового обстеження аналізів 12 дітей та одного працівника табору виявлено норовірус.

Також норовірус виявлено у воді з кулера, яка використовувалася для пиття.

За словами Тимко, на сьогодні частина хворих виписана з лікарень, решта продовжують лікування.

У центрі нагадали про важливість використання води гарантованої якості. Кип’ятіння водопровідної води допомагає уникнути багатьох проблем. При цьому в жодному разі не можна вживати воду з невідомих природних джерел.

Нагадаємо, що за фактом масового отруєння слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Джерело: Наталія Тімко

