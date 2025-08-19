Атака на Чорнобаївку: РФ вдарила з артилерії, поранено 11-річного хлопчика

У вівторок, 19 серпня, війська РФ здійснили атаку на Чорнобаївку (Херсонська область), внаслідок чого 11-річний хлопчик зазнав серйозних травм.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака на Чорнобаївку сьогодні: наслідки

– Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, – йдеться в повідомленні очільника області.

Зараз дивляться

За словами свідка, дитина дивом вціліла, адже перебувала зовсім поруч із місцем вибуху. Першу допомогу постраждалому надали сусіди. Згодом бригада медиків доправила хлопчика до лікарні. Читайте також Вибухи у Чорнобаївці під Херсоном: вогнем артилерії знищено будинок, загинула жінка

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.