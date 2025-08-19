Укр Рус
Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Атака на Чорнобаївку: РФ вдарила з артилерії, поранено 11-річного хлопчика

ДСНС
Фото: ДСНС

У вівторок, 19 серпня, війська РФ здійснили атаку на Чорнобаївку (Херсонська область), внаслідок чого 11-річний хлопчик зазнав серйозних травм.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака на Чорнобаївку сьогодні: наслідки

– Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, – йдеться в повідомленні очільника області.

За словами свідка, дитина дивом вціліла, адже перебувала зовсім поруч із місцем вибуху.

Першу допомогу постраждалому надали сусіди. Згодом бригада медиків доправила хлопчика до лікарні.

Вибухи у Чорнобаївці під Херсоном: вогнем артилерії знищено будинок, загинула жінка
Вибухи у Чорнобаївці

Війна в УкраїніТравмаХерсонська область
