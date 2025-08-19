Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Атака на Чернобаевку: РФ ударила из артиллерии, ранен 11-летний мальчик

ДСНС
Фото: ГСЧС

Во вторник, 19 августа, войска РФ совершили атаку на Чернобаевку (Херсонская область), в результате чего 11-летний мальчик получил серьезные травмы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атака на Чернобаевку сегодня: последствия

— Около 10:00 оккупанты обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице. Он получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, — говорится в сообщении главы области.


По словам свидетеля, ребенок чудом уцелел, ведь находился совсем рядом с местом взрыва.

Сейчас смотрят

Первую помощь пострадавшему оказали соседи. Впоследствии бригада медиков отвезла мальчика в больницу.

Читайте также
Взрывы в Чернобаевке под Херсоном: артиллерийским огнем уничтожен дом, погибла женщина
Вибухи у Чорнобаївці

Связанные темы:

Война в УкраинеТравмаХерсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь