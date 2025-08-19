Марина Мелехова, редактор ленты
Атака на Чернобаевку: РФ ударила из артиллерии, ранен 11-летний мальчик
Во вторник, 19 августа, войска РФ совершили атаку на Чернобаевку (Херсонская область), в результате чего 11-летний мальчик получил серьезные травмы.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Атака на Чернобаевку сегодня: последствия
— Около 10:00 оккупанты обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице. Он получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, — говорится в сообщении главы области.
По словам свидетеля, ребенок чудом уцелел, ведь находился совсем рядом с местом взрыва.
Первую помощь пострадавшему оказали соседи. Впоследствии бригада медиков отвезла мальчика в больницу.
