Вибухи в Охтирці пролунали під час масованого удару дронів: серед поранених – діти

Вночі пролунали потужні вибухи в Охтирці – росіяни завдали масованого удару дронами по приватному сектору.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Охтирці вночі 20 серпня

За словами Олега Григорова, ворожі безпілотники атакували приватний сектор в Охтирці. На місцях влучань виникли пожежі.

Попередньо відомо про поранення 12 людей, серед яких двоє дітей. Вибухами пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

– Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, – наголосили в поліції Сумської області.

Правоохоронці за фактом ворожого удару по Охтирці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини).

Вночі 26 березня російські безпілотники атакували Охтирку – зафіксовано влучання по двох багатоквартирних будинках, а також по території місцевого ринку. Пошкоджено також п’ять автомобілів.

На щастя, ворожа атака минула без загиблих і травмованих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

Фото: Олег Григоров/Сумська ОВА

