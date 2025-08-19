Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пролунав вибух в Одесі: ворог атакував балістикою
Вибух в Одесі пролунав близько 21:57 після запуску росіянами балістики з півдня.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Вибухи в Одесі сьогодні, 19 серпня: що відомо
О 21:52 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. За чотири хвилини зафіксували ракету у напрямку Одещини.
О 21:59 наші військові зафіксували ще одну ціль у напрямку Одеси.
– Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза ракетного удару! – написав у Telegram керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі немає офіційної інформації щодо вибуху в Одесі та можливих наслідків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
