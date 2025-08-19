Пролунав вибух в Одесі: ворог атакував балістикою

Вибух в Одесі пролунав близько 21:57 після запуску росіянами балістики з півдня.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи в Одесі сьогодні, 19 серпня: що відомо

О 21:52 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. За чотири хвилини зафіксували ракету у напрямку Одещини.

О 21:59 наші військові зафіксували ще одну ціль у напрямку Одеси.

– Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза ракетного удару! – написав у Telegram керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі немає офіційної інформації щодо вибуху в Одесі та можливих наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

