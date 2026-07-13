На конференції WWDC 2026 компанія Apple представила нову версію операційної системи для iPhone iOS 27.

Розробники обіцяють не лише оновлений дизайн, а й суттєво розширені можливості штучного інтелекту, покращену Siri, нові інструменти для роботи з фотографіями та додаткові функції для батьківського контролю.

Коли вийде iOS 27 офіційно та що обіцяють змінити розробники, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Після презентації Apple вже відкрила доступ до бета-версії iOS 27 для розробників. До кінця липня компанія планує випустити публічну бета-версію, яку зможуть встановити всі охочі власники сумісних iPhone.

Фінальний реліз, як і в попередні роки, очікується у вересні. Найімовірніше, нова операційна система стане доступною в середині місяця одночасно з презентацією нового покоління iPhone.

Українські користувачі отримають оновлення одночасно з іншими країнами.

Коли вийде iOS 27 на iPhone та для яких моделей буде доступною

Частина нововведень буде доступна всім власникам сумісних iPhone. На жаль, найпотужніші функції на основі штучного інтелекту працюватимуть лише на нових моделях смартфонів.

Найсучасніші ШІ-функції, зокрема персоналізація голосу, працюватимуть лише на iPhone 17.

Однією з головних змін стане масштабне оновлення Siri. Голосовий помічник перетвориться на окремий застосунок із синхронізацією історії через iCloud.

Завдяки інтеграції штучного інтелекту Siri краще розумітиме складні запити, зможе аналізувати фотографії та голосові повідомлення, ефективніше шукатиме інформацію в інтернеті й дозволить продовжувати розмову на різних пристроях Apple.

Інтерфейс стане зручнішим

Apple також доопрацювала новий інтерфейс Liquid Glass, який з’явився у попередній версії системи.

Коли вийде оновлення 27, користувачі зможуть самостійно змінювати рівень прозорості окремих елементів оформлення. Це має зробити систему більш зручною для читання та користування.

Батьківський контроль отримає нові функції

Компанія розширила можливості батьківського контролю. Під час першого налаштування дитячого iPhone працюватиме спеціальний помічник, який допоможе швидко встановити необхідні обмеження.

Також можна буде окремо налаштовувати ліміти для різних категорій застосунків і створювати різні графіки користування смартфоном залежно від дня тижня.

Ще одне довгоочікуване оновлення це можливість окремо регулювати гучність будильника.

У налаштуваннях звуку з’явиться функція, яка дозволить зробити сигнал будильника гучнішим або тихішим незалежно від дзвінків та інших сповіщень.

У додатку Повідомлення можна буде малювати

У стандартному додатку Повідомлення з’явиться новий інструмент для малювання. За його допомогою користувачі зможуть швидко створити ескіз або невеликий малюнок і одразу надіслати його співрозмовнику.

Apple суттєво вдосконалила свій застосунок для створення зображень. Якщо раніше він переважно генерував стилізовані ілюстрації, то тепер зможе створювати значно реалістичніші картинки.

Ба більше, користувачі отримають можливість редагувати вже готові зображення за допомогою текстових команд. Можна змінювати кольори, додавати нові об’єкти або змінювати окремі частини фотографії.

В iOS 27 з’явиться новий інструмент, який дозволить змінювати композицію вже готового знімка. Користувачі зможуть пересувати головний об’єкт, змінювати перспективу, наближати або віддаляти кадр.

При цьому штучний інтелект автоматично домальовуватиме відсутні елементи, щоб відредагована фотографія виглядала максимально природно.

Карти Apple стануть детальними

Компанія також оновила сервіс карт Apple. Тривимірні панорами міст стануть деталізованими. Коли вийде iOS 27, система відображатиме більше об’єктів, зокрема дерева, а анімація працюватиме плавніше.

Щоправда, ця функція буде доступна лише для окремих міст.

Також Apple готується до осінньої презентації нових смартфонів. Цього року компанія покаже iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone. Але базовий iPhone 18, за попередніми даними, представлять лише навесні 2027 року разом із iPhone 18e та iPhone Air 2.

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