Вибухи у Запоріжжі сьогодні прогриміли близько п’ятої ранку після попереджень про загрозу балістичних ракет.

Про у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 28 серпня: що відомо

Очільник ОВА повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області о 02:05, закликавши жителів залишатися в безпечних місцях.

Незабаром після цього пролунали перші вибухи у Запоріжжі 28 серпня.

Пізніше очільник області повідомив про атаку росіян на одне з підприємств міста, внаслідок якої сталася пожежа.

— Росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав Федоров.

Також повідомлялося про рух ворожого БпЛА ударного типу в напрямку Хортиці Вознесенівського району, однак інформації про влучання не надходило.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибухів у Запоріжжі.

Триває ліквідація наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

