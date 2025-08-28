Вибухи в Запоріжжі: внаслідок атаки РФ спалахнула пожежа на підприємстві
Вибухи у Запоріжжі сьогодні прогриміли близько п’ятої ранку після попереджень про загрозу балістичних ракет.
Про у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 28 серпня: що відомо
Очільник ОВА повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області о 02:05, закликавши жителів залишатися в безпечних місцях.
Незабаром після цього пролунали перші вибухи у Запоріжжі 28 серпня.
Пізніше очільник області повідомив про атаку росіян на одне з підприємств міста, внаслідок якої сталася пожежа.
— Росіяни атакували одне з підприємств міста. Внаслідок удару сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав Федоров.
Також повідомлялося про рух ворожого БпЛА ударного типу в напрямку Хортиці Вознесенівського району, однак інформації про влучання не надходило.
Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибухів у Запоріжжі.
Триває ліквідація наслідків атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.